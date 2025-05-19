В Румынии подсчитано 100% голосов. Зеленский обратился к победителю выборов

Никушор Дан (Фото: x.com/NicusorDan)

Прозападный кандидат мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу во втором туре президентских выборов в Румынии. Об этом свидетельствуют результаты Центральной избирательной комиссии.

После проработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре победу одержал Никушор Дан – у него 53,6% голосов. Пророссийский кандидат Джордж Симион имеет 46,4%.

Таким образом, мэр Бухареста стал победителем избирательной гонки.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на выборах. Он отметил, что для Украины важно иметь Румынию как надежного партнера.

"Мы всегда будем иметь большое уважение к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории", – написал Зеленский.

Президент также обратился к румынам, отметив, что они могут рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера.

"Я с нетерпением жду дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими дружественными странами ради их стабильности, безопасности и процветания", – заключил президент Украины.