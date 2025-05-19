В Румынии подсчитано 100% голосов. Зеленский обратился к победителю выборов
Прозападный кандидат мэр Бухареста Никушор Дан одержал победу во втором туре президентских выборов в Румынии. Об этом свидетельствуют результаты Центральной избирательной комиссии.
После проработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре победу одержал Никушор Дан – у него 53,6% голосов. Пророссийский кандидат Джордж Симион имеет 46,4%.
Таким образом, мэр Бухареста стал победителем избирательной гонки.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Никушора Дана с победой на выборах. Он отметил, что для Украины важно иметь Румынию как надежного партнера.
"Мы всегда будем иметь большое уважение к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый трудный период нашей истории", – написал Зеленский.
Президент также обратился к румынам, отметив, что они могут рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера.
"Я с нетерпением жду дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими дружественными странами ради их стабильности, безопасности и процветания", – заключил президент Украины.
- В ноябре 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов. Во второй тур, который должен был пройти 8 декабря , вышли Джорджеску (22,95%) и проевропейская Ласкони (19,17%).
- 19 мая 2025 года после первого тура выборов пророссийский кандидат Джордже Симион заявил о якобы своей победе на выборах.
- Представитель Министерства иностранных дел Румынии Андрей Тарнеа заявил, что Кремль вмешивался в нынешние президентские выборы.