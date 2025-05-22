Конституційний суд Румунії відхилив клопотання Сіміона щодо скасування результатів виборів

Джордже Сіміон (Фото: Robert Ghement/EPA)

Конституційний суд Румунії відхилив клопотання ультраправого політика Джордже Сіміона, який програв у другому турі президентських виборів, щодо скасування результатів голосування. Про це повідомило медіа Digi24.

Після обговорення Конституційний суд одноголосно відхилив запит про анулювання виборів як необґрунтований.

Це рішення є остаточним і його вже повідомили Центральній виборчій комісії країни, пише медіа.

Судді зберуться о 12:00, щоб затвердити результати президентських виборів. У зібранні також візьмуть участь Нікушор Дан, кандидат, який переміг на виборах 18 травня, та тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан.

"Я думаю, всім було зрозуміло із самого початку, що це було щось зовсім штучне. Я не бачив письмового документа, але стверджувати, що Молдові було надано сотні мільйонів євро, зовсім нерозумно", – сказав Дан, коментуючи рішення Конституційного суду про відхилення скарги.

Увечері 18 травня 2025 року проросійський кандидат у президенти Румунії Сіміон заявив про свою перемогу у другому турі президентських виборів.

Але, за даними ЦВК, перемогу здобув прозахідний кандидат, мер Бухареста Дан. У нього 53,6% голосів. Проросійський кандидат Сіміон має 46,4%.