Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство Симиона об отмене результатов выборов

Джордже Симион (Фото: Robert Ghement/EPA)

Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство проигравшего во втором туре президентских выборов ультраправого политика Джордже Симиона об отмене результатов голосования. Об этом сообщило медиа Digi24.

После обсуждения Конституционный суд единогласно отклонил запрос об аннулировании выборов как необоснованный.

Это решение окончательное и его уже сообщили Центральной избирательной комиссии страны, пишет медиа.

Судьи соберутся в 12:00, чтобы утвердить результаты президентских выборов. В собрании также примут участие Никушор Дан, победивший на выборах 18 мая кандидат и временный президент Румынии Илие Боложан.

"Я думаю, всем было понятно с самого начала, что это было что-то совсем искусственное. Я не видел письменного документа, но утверждать, что Молдове было предоставлено сотни миллионов евро, совершенно глупо", – сказал Дан, комментируя решение Конституционного суда об отклонении жалобы.

Вечером 18 мая 2025 года пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион заявил о своей победе во втором туре президентских выборов.

Но, по данным ЦИК, победу одержал прозападный кандидат, мэр Бухареста Дан. У него 53,6% голосов. У пророссийского кандидата Симиона 46,4%.