Сторонник Симиона в Facebook угрожал убить избранного президента Румынии, его задержали

В Румынии задержали пользователя Facebook по имени Кодруц Т., который угрожал убить Никушора Дана. Ему грозит тюрьма

Никушор Дан (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Румынский пользователь соцсети Facebook заявил о желании "пустить 15 шаров" у избранного президента Никушора Дана. Мужчине грозит тюремное заключение, пишет Antena 3 CNN.

Мужчина по имени Кодруц Т. написал в своем сообщении на Facebook, что хочет "пустить 15 шаров" у Никушора Дана.

По информации журналистов, 31-летний мужчина из Мармуреша является сторонником ультраправого политика Джордже Симиона, проигравшим во втором туре президентских выборов.

В сообщении Кодруц Т. потребовал, чтобы Дан отказался от должности президента в течение 24 часов, иначе он его убьет. Автор поста был найден, задержан и допрошен. Ему грозит штраф или заключение на срок от трех месяцев до одного года.

Вечером 18 мая 2025 года пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион заявил о своей победе во втором туре президентских выборов.

Но, по данным ЦИК, победу одержал прозападный кандидат, мэр Бухареста Дан. У него 53,6% голосов. Пророссийский кандидат у Симиона 46,4%.