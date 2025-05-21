Избранный президент Румынии считает "неуместным" отправлять войска в Украину
Избранный президент Румынии Никушор Дан считает "неуместным" участие румынских военных в составе возможных миротворческих сил на территории Украины. Об этом он сказал в интервью Politico.
Дан выступил за "большую оперативную поддержку" миротворческих войск на румынской территории, но выступил против того, чтобы "быть частью армий, гарантирующих мир в Украине".
"Я думаю, что это было бы не очень кстати из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", – заявил он.
Дан раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, заявив, что его требования нереалистичны и "не предвещают ничего хорошего для перспектив мира".
Он также подчеркнул, что все решения по завершению войны должны приниматься с согласия самих украинцев.
"Я не очень оптимистично настроен по поводу того, что у нас скоро наступит мир, и я также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока не получат самый умный мир для себя", – заявил Дан.
- 12 апреля сообщалось, что миротворцы в Украину могут быть направлены сразу после договоренностей о прекращении огня.
- 28 апреля сообщалось, что в Британии опасаются, что Россия обвинит миротворцев в Украине в нарушении прав человека.
- 30 апреля The Times сообщало, что Европе будет сложно собрать 25 000 миротворцев для отправки в Украину.