Избранный президент Румынии считает "неуместным" отправлять войска в Украину

Дан отметил, что все решения по завершению войны должны приниматься с согласия украинцев

Никушор Дан (Фото: IMAGO)

Избранный президент Румынии Никушор Дан считает "неуместным" участие румынских военных в составе возможных миротворческих сил на территории Украины. Об этом он сказал в интервью Politico.

Дан выступил за "большую оперативную поддержку" миротворческих войск на румынской территории, но выступил против того, чтобы "быть частью армий, гарантирующих мир в Украине".

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"Я думаю, что это было бы не очень кстати из-за напряженности, которая уже существует между Румынией и Россией", – заявил он.

Дан раскритиковал подход президента США Дональда Трампа к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, заявив, что его требования нереалистичны и "не предвещают ничего хорошего для перспектив мира".

Он также подчеркнул, что все решения по завершению войны должны приниматься с согласия самих украинцев.

"Я не очень оптимистично настроен по поводу того, что у нас скоро наступит мир, и я также рад, что европейцы вместе решили продолжать поддерживать Украину, пока не получат самый умный мир для себя", – заявил Дан.