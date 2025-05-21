Обраний президент Румунії вважає "недоречним" відправляти війська до України

Нікушор Дан (Фото: IMAGO)

Обраний президент Румунії Нікушор Дан вважає "недоречною" участь румунських військових у складі можливих миротворчих сил на території України. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.

Дан виступив за "велику оперативну підтримку" миротворчих військ на румунській території, але виступив проти того, щоб "бути частиною армій, які гарантують мир в Україні".

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"Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією та Росією", – заявив він.

Дан розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши, що його вимоги є нереалістичними й "не віщують нічого доброго для перспектив миру".

Він також підкреслив, що всі рішення щодо завершення війни мають ухвалюватися за згодою самих українців.

"Я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що в нас скоро настане мир, і я також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну, доки не отримають найрозумніший мир для себе", – заявив Дан.