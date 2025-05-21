Обраний президент Румунії вважає "недоречним" відправляти війська до України
Обраний президент Румунії Нікушор Дан вважає "недоречною" участь румунських військових у складі можливих миротворчих сил на території України. Про це він сказав в інтерв'ю Politico.
Дан виступив за "велику оперативну підтримку" миротворчих військ на румунській території, але виступив проти того, щоб "бути частиною армій, які гарантують мир в Україні".
"Я думаю, що це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією та Росією", – заявив він.
Дан розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним, заявивши, що його вимоги є нереалістичними й "не віщують нічого доброго для перспектив миру".
Він також підкреслив, що всі рішення щодо завершення війни мають ухвалюватися за згодою самих українців.
"Я не дуже оптимістично налаштований щодо того, що в нас скоро настане мир, і я також радий, що європейці разом вирішили продовжувати підтримувати Україну, доки не отримають найрозумніший мир для себе", – заявив Дан.
- 12 квітня повідомлялося, що миротворців в Україну можуть спрямувати одразу після домовленостей щодо припинення вогню.
- 28 квітня повідомлялося, що у Британії побоюються, що Росія звинуватить миротворців в Україні у порушенні прав людини.
- 30 квітня The Times повідомляло, що Європі буде важко зібрати 25 000 миротворців для відправлення в Україну.