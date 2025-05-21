Прихильник Сіміона у Facebook погрожував убити обраного президента Румунії, його затримали

У Румунії затримали користувача Facebook на ім'я Кодруц Т., який погрожував вбити Нікушора Дана. Йому загрожує тюрма

Нікушор Дан (Фото: ЕРА/Robert Ghement)

Румунський користувач соцмережі Facebook заявив про бажання "пустити 15 куль" в обраного президента Нікушора Дана. Чоловікові загрожує тюремне ув'язнення, пише Antena 3 CNN.

Чоловік на ім'я Кодруц Т. написав у своєму повідомленні на Facebook, що хоче "пустити 15 куль" у Нікушора Дана.

За інформацією журналістів, 31-річний чоловік з Мармуреша є прихильником ультраправого політика Джордже Сіміона, який програв у другому турі президентських виборів.

У дописі Кодруц Т. вимагав, щоб Дан відмовився від посади президента протягом 24 годин, інакше він його вб'є. Автор посту був знайдений, затриманий і допитаний. Йому загрожує штраф або ув'язнення терміном від трьох місяців до одного року.

Увечері 18 травня 2025 року проросійський кандидат у президенти Румунії Сіміон заявив про свою перемогу у другому турі президентських виборів.

Але, за даними ЦВК, перемогу здобув прозахідний кандидат, мер Бухареста Дан. У нього 53,6% голосів. Проросійський кандидат Сіміон має 46,4%.