В Румынии утвердили результаты президентских выборов: Дан примет присягу 26 мая

Никушор Дан (Фото: Robert Ghement/EPA)

В четверг, 22 мая, Конституционный суд Румынии официально утвердил результат второго тура президентских выборов, в котором победил проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. Об этом сообщило медиа Digi24.

В торжественном заседании Конституционного суда принял участие сам Дан и исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан.

Согласно законодательству, в течение 24 часов после утверждения результатов выборов, председатели обеих палат парламента созывают депутатов и сенаторов на совместное заседание для принесения присяги кандидатом, избрание которого было утверждено.

Согласно заявлению Дана, он примет присягу в полдень, в понедельник, 26 мая.

В этот же день Конституционный суд отклонил ходатайство проигравшего во втором туре президентских выборов ультраправого политика Джордже Симиона об отмене результатов голосования.

Вечером 18 мая 2025 года пророссийский кандидат в президенты Румынии Симион заявил о своей победе во втором туре президентских выборов.

Но, по данным ЦИК, победу одержал прозападный кандидат, мэр Бухареста Дан. У него 53,6% голосов. У пророссийского кандидата Симиона 46,4%.