Проросійський Джорджеску після поразки на виборах заявив, що йде з політики – відео
Проросійський політик Келін Джорджеску, який брав участь у президентських виборах в Румунії 2024 року, заявив про закінчення політичної кар'єри. Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.
Джорджеску заявив, що вирішив припинити активну участь у політичному процесі та стати "пасивним спостерігачем суспільного і соціального життя".
Також він зазначив, що не є членом будь-якої політичної сили, не планує створювати власну партію і не прагне обіймати державні посади.
"Тепер я зосереджуся на сім'ї, якій потрібен спокій, і, перш за все, здоров'ї після всіх потрясінь останнього часу", – сказав він.
Водночас проросійський політик не виключив повернення в політику в майбутньому.
"Хоча цей етап завершено, я, як і раніше, вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з'явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися", – підсумував Джорджеску.
Келін Джорджеску став відомим восени 2024 року, коли в Румунії розпочалася президентська кампанія. Він посів перше місце у першому турі виборів, але Конституційний суд скасував результати через ознаки втручання Росії. Джорджеску заборонили знову балотуватись.
Джорджеску має виразну антиукраїнську позицію й неодноразово робив відповідні заяви. Зокрема у лютому він заявляв, що румунські політики нібито мають право "суто теоретично" говорити про можливість приєднання "румунських земель" у складі України.
Ця заява прозвучала після того, як Джорджеску говорив про "румунські території в Україні", називав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором" та висміював реакцію українського МЗС, яке звинуватило його у зв'язках з Москвою.
Він також звинувачував Зеленського в "розпалюванні конфлікту", який призвів до "дестабілізації європейської економіки".
- Увечері 18 травня 2025 року проросійський кандидат у президенти Румунії Сіміон заявив про свою перемогу у другому турі президентських виборів. Він також заявляв, що у разі своєї перемоги він надасть керівну посаду проросійському соратнику Джорджеску.
- Але, за даними ЦВК, перемогу здобув прозахідний кандидат, мер Бухареста Дан. У нього 53,6% голосів. Проросійський кандидат Сіміон має 46,4%.
- 18 травня речник Міністерства закордонних справ Румунії Андрій Тарнеа заявив, що Кремль втручався у цьогорічні президентські вибори.
- 22 травня Конституційний суд Румунії офіційно затвердив результат другого туру президентських виборів, у якому переміг проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан.
- 26 травня Нікушор Дан офіційно вступив на посаду президента Румунії.