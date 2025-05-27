Проросійський Джорджеску після поразки на виборах заявив, що йде з політики – відео

Водночас політик не виключив повернення в політику в майбутньому

Келін Джорджеску (Фото: EPA)

Проросійський політик Келін Джорджеску, який брав участь у президентських виборах в Румунії 2024 року, заявив про закінчення політичної кар'єри. Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook.

Джорджеску заявив, що вирішив припинити активну участь у політичному процесі та стати "пасивним спостерігачем суспільного і соціального життя".

Також він зазначив, що не є членом будь-якої політичної сили, не планує створювати власну партію і не прагне обіймати державні посади.

"Тепер я зосереджуся на сім'ї, якій потрібен спокій, і, перш за все, здоров'ї після всіх потрясінь останнього часу", – сказав він.

Водночас проросійський політик не виключив повернення в політику в майбутньому.

"Хоча цей етап завершено, я, як і раніше, вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з'явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися", – підсумував Джорджеску.

Довідка Келін Джорджеску став відомим восени 2024 року, коли в Румунії розпочалася президентська кампанія. Він посів перше місце у першому турі виборів, але Конституційний суд скасував результати через ознаки втручання Росії. Джорджеску заборонили знову балотуватись.

Джорджеску має виразну антиукраїнську позицію й неодноразово робив відповідні заяви. Зокрема у лютому він заявляв, що румунські політики нібито мають право "суто теоретично" говорити про можливість приєднання "румунських земель" у складі України.

Ця заява прозвучала після того, як Джорджеску говорив про "румунські території в Україні", називав президента Володимира Зеленського "напівдиктатором" та висміював реакцію українського МЗС, яке звинуватило його у зв'язках з Москвою.

Він також звинувачував Зеленського в "розпалюванні конфлікту", який призвів до "дестабілізації європейської економіки".