У Румунії прокуратура висунула ультраправому Джорджеску нове звинувачення

Колишній кандидат у президенти Румунії натякнув громадськості на підтримку фашистських і легіонерських ідей, заявили в прокуратурі

Келін Джорджеску (Фото: Robert Ghement/EPA)

Ультраправий румунський політик Келін Джорджеску, який брав участь у президентських виборах 2024 року, отримав нове звинувачення від прокуратури. Про це повідомило медіа Digi24.

Прокурори розширили кримінальне розслідування проти Джорджеску, стверджуючи, що колишній кандидат у президенти натякнув громадськості на підтримку фашистських і легіонерських ідей.

У заяві відомства йдеться, що прокурор Відділу кримінальних розслідувань наказав продовжити слідство щодо особи, якій інкримінують злочин пропаганди культу осіб, винних у скоєнні злочинів геноциду та воєнних злочинів, а також за публічну пропаганду фашистських, легіонерських, расистських або ксенофобських ідей, концепцій чи доктрин.

У постанові про продовження кримінального переслідування зазначається, що в телеефірі 16 травня 2025 року між 20:00 та 21:00 у праймтайм політик пропагував фашистські, легіонерські ідеї, концепції чи доктрини, що поширювалися особами, засудженим за воєнні злочини.

"Такою поведінкою він дав би зрозуміти громадськості, що підтримує фашистські та легіонерські ідеї Корнеліу Зеля Кодряну та маршала Іона Антонеску", – йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА Кодряну – румунський націоналіст, який підтримував військово-політичну співпрацю з нацисткою Німеччиною. Він був лідером і засновником "Легіонерського руху", який організовував у Румунії антисемітські погроми. Антонеску – румунський державний і військовий діяч, диктатор Румунії. Прийшов до влади завдяки державному перевороту за підтримки фашистської партії "Залізна гвардія", яку згодом розпустив. Під час Другої світової війни його уряд вступив до військово-політичного блоку "осі", на боці якого брав участь у війні проти СРСР і організації Голокосту в Румунії та на окупованих нею територіях. Скинутий під час перевороту 1944 року.

Джорджеску має виразну антиукраїнську позицію й неодноразово робив відповідні заяви. Зокрема у лютому він заявляв, що румунські політики нібито мають право "суто теоретично" говорити про можливість приєднання "румунських земель" у складі України.

Наприкінці лютого Джорджеску був затриманий та доставлений до прокуратури для допиту.

26 травня він заявив про закінчення політичної кар'єри.