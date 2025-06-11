Вучич, який відвідував парад у Москві, їде до України

Вучич, який відвідував парад у Москві, їде до Українионовлено
Президент Республіки Сербія Александар Вучич у середу, 11 червня 2025 року, здійснює одноденний візит до України, де бере участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Про це повідомляє пресслужба президента Сербії.
Візит Вучича, який відомий своїми проросійськими поглядами, до України не анонсувався. Раніше повідомлялося, що 22 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сербії, під час якої обговорювалася, зокрема, взаємодія у форматі Україна – Південно-Східна Європа.
Саміт "Україна – Південно-Східна Європа" є майданчиком для зміцнення політичної, безпекової та економічної співпраці між Україною та країнами Балканського регіону.
На сьогодні відбулося три зустрічі: в Афінах (Греція) 21 серпня 2023 року, у Тирані (Албанія) 28 лютого 2024 року та у Дубровнику (Хорватія) 9 жовтня 2024 року.
ОНОВЛЕНО О 12:42. Згідно з повідомленням пресслужби президента Румунії Нікушора Дана, четвертий саміт "Україна – Південно-Східна Європа" відбудеться в Одесі. Новообраний президент Румунії також вирушив до України, щоб взяти участь у події.
- Сербія, на відміну від більшості європейських країн, відмовляється приєднуватися до санкцій проти Росії, пояснюючи це власними економічними, газовими та нафтовими зв'язками з нею. Водночас Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні й не блокує продаж боєприпасів через посередників Україні.
- У серпні 2023 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з Александаром Вучичем, президентом Сербії, в кулуарах саміту "Україна – Балкани" в Афінах.
- На початку квітня 2024 року стало відомо, що Сербія надала фінансову допомогу Україні на суму понад мільярд гривень.
- Попри попередження ЄС, Вучич відвідував Москву 9 травня 2025 року.