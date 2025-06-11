Вучич, який відвідував парад у Москві, їде до України

Александар Вучич (Фото: EPA)

Президент Республіки Сербія Александар Вучич у середу, 11 червня 2025 року, здійснює одноденний візит до України, де бере участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Про це повідомляє пресслужба президента Сербії.

Візит Вучича, який відомий своїми проросійськими поглядами, до України не анонсувався. Раніше повідомлялося, що 22 травня президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сербії, під час якої обговорювалася, зокрема, взаємодія у форматі Україна – Південно-Східна Європа.

Саміт "Україна – Південно-Східна Європа" є майданчиком для зміцнення політичної, безпекової та економічної співпраці між Україною та країнами Балканського регіону.

На сьогодні відбулося три зустрічі: в Афінах (Греція) 21 серпня 2023 року, у Тирані (Албанія) 28 лютого 2024 року та у Дубровнику (Хорватія) 9 жовтня 2024 року.

ОНОВЛЕНО О 12:42. Згідно з повідомленням пресслужби президента Румунії Нікушора Дана, четвертий саміт "Україна – Південно-Східна Європа" відбудеться в Одесі. Новообраний президент Румунії також вирушив до України, щоб взяти участь у події.