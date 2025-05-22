Зеленський поговорив із Вучичем, який їздив до Москви на 9 травня

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з сербським колегою Александаром Вучичем.

За словами глави держави, він обговорив із Вучичем євроінтеграцію України та Сербії, а також двосторонню співпрацю.

"Зокрема, говорили про взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", – додав Зеленський.

Вучич наполягає на прискореному вступі Сербії до Євросоюзу, попри візит, який він здійснив до Москви на 9 травня. Брюссель закликав країни-кандидати утриматися від подібних взаємодій з РФ.