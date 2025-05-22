Зеленський поговорив із Вучичем, який їздив до Москви на 9 травня
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з сербським колегою Александаром Вучичем.
За словами глави держави, він обговорив із Вучичем євроінтеграцію України та Сербії, а також двосторонню співпрацю.
"Зокрема, говорили про взаємодію у форматі Україна – Південно-Східна Європа. Будемо розвивати його, щоб ефективність ставала ще більшою. Узгодили графік і домовилися бути в контакті", – додав Зеленський.
Вучич наполягає на прискореному вступі Сербії до Євросоюзу, попри візит, який він здійснив до Москви на 9 травня. Брюссель закликав країни-кандидати утриматися від подібних взаємодій з РФ.
- 14 квітня 2025 року міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що країни, які є кандидатами на вступ до Євросоюзу, отримали розпорядження не брати участь у військовому параді в Москві 9 травня і не здійснювати візити до РФ.
- Того самого дня глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що країни-члени Євросоюзу зіткнуться з наслідками, якщо вирішать взяти участь у параді 9 травня у Москві. FT повідомляло, що для Сербії це попередження може означати зрив вступу до блоку.
- Вучич долетів до Москви із зупинками – літак здійснив посадку у Баку. В аеропорту його зустрів заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Під час перебування у російській столиці він зустрівся з диктатором Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном.