ЄС намагається зупинити блокування Угорщиною переговорів про членство України – Bloomberg

Одностайність необхідна для відкриття та завершення переговорів про вступ до ЄС

Київ (Ілюстративне фото: Robert Ghement/EPA)

Європейський Союз обговорює способи зупинити блокування Угорщиною початку переговорів про членство України в організації. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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Вони розповіли, що під час закритої дискусії минулого тижня деякі країни-члени підштовхнули Європейську комісію, виконавчий орган блоку, вивчити варіанти відкриття першого розділу переговорів, попри заперечення, висунуті Будапештом.

Співрозмовники стверджують, що члени ЄС вважають, що Будапешт хоче зірвати процес за допомогою плану прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана провести "національні консультації" щодо вступу України, попри попередню згоду розпочати переговори про вступ у 2023 році.

Угорщина зняла своє вето тільки в грудні 2023-го, після того, як Брюссель розблокував 10 млрд євро європейських коштів, заморожених через проблеми з корупцією та верховенством права в країні.

"Члени ЄС можуть терпіти лише до певної межі у випадку навмисного зловживання правом вето. Ми бачили це в контексті України. Є кілька інструментів, які ми можемо використати, і ми не повинні боятися їх застосовувати", — заявив днями прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

Можливо, є способи обійти цю перешкоду. Хоча одностайність необхідна для відкриття та завершення переговорів про вступ до ЄС, вона не є юридично обов'язковою для відкриття чи закриття окремих глав у цьому процесі, додали співрозмовники Bloomberg.

За словами джерел, Єврокомісія повідомила державам-членам під час нещодавньої закритої зустрічі, що має намір надіслати Європейській раді перший звіт щодо відкриття переговорів про перший розділ процесу приєднання України та Молдови.

Якщо Угорщина зніме своє вето, виконавчий орган ЄС зазначив, що держави-члени все ще зможуть ухвалити рішення про початок переговорів у червні.