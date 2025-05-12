Стефанчук у Будапешті закликав зняти штучні перепони на шляху України до ЄС

Спікер ВРУ наголосив, що Росія і розв’язана нею війна – головна загроза для майбутнього Європи

Руслан Стефанчук (Фото: Facebook-акаунт спікера ВРУ)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав зняти штучні перепони для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі. З відповідною заявою він виступив на Конференції голів парламентів держав-членів ЄС в Будапешті.

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Стефанчук заявив, що Росія і розв’язана нею війна – головна загроза для майбутнього Європи. Усі інші виклики – енергетичні, політичні, гуманітарні – похідні й залежать від того, чи вдасться стримати агресора.

Спікер ВРУ наголосив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню і початку перемовин щодо врегулювання війни. Але цей мир має бути справедливим: без жодних поступок щодо територій, Сил оборони й права України на власний шлях, додав він.

"Закликав зняти штучні перепони для початку переговорів про членство України в ЄС; говорити не мовою повчань, а мовою підтримки. Бо український народ – не учень, а воїн, який захищає мир у Європі", – акцентував глава українського парламенту.

У своїй промові Стефанчук вшанував жертв радянської примусової депортації сотень тисяч угорців та подякував Угорщині за визнання Голодомору геноцидом українського народу ще у 2003 році.

"Наші народи – не вороги. Ми – сусіди, партнери, друзі. А спільний ворог – це московський тоталітаризм, який завжди прагнув нас посварити. Тому потрібні рішучі й відповідальні рішення", – сказав він.