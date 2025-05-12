Стефанчук у Будапешті закликав зняти штучні перепони на шляху України до ЄС
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав зняти штучні перепони для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі. З відповідною заявою він виступив на Конференції голів парламентів держав-членів ЄС в Будапешті.
Стефанчук заявив, що Росія і розв’язана нею війна – головна загроза для майбутнього Європи. Усі інші виклики – енергетичні, політичні, гуманітарні – похідні й залежать від того, чи вдасться стримати агресора.
Спікер ВРУ наголосив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню і початку перемовин щодо врегулювання війни. Але цей мир має бути справедливим: без жодних поступок щодо територій, Сил оборони й права України на власний шлях, додав він.
"Закликав зняти штучні перепони для початку переговорів про членство України в ЄС; говорити не мовою повчань, а мовою підтримки. Бо український народ – не учень, а воїн, який захищає мир у Європі", – акцентував глава українського парламенту.
У своїй промові Стефанчук вшанував жертв радянської примусової депортації сотень тисяч угорців та подякував Угорщині за визнання Голодомору геноцидом українського народу ще у 2003 році.
"Наші народи – не вороги. Ми – сусіди, партнери, друзі. А спільний ворог – це московський тоталітаризм, який завжди прагнув нас посварити. Тому потрібні рішучі й відповідальні рішення", – сказав він.
- 14 лютого 2025 року Угорщина заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу щодо верховенства права, який має назву "Основи".
- 29 квітня Стефанішина заявила, що між Україною та Угорщиною відбувся перший офіційний діалог щодо врегулювання проблемних питань, через які угорська сторона заблокувала переговори про вступ України до ЄС.
- 2 травня Орбан заявив, що вступ України до ЄС нібито зруйнує угорську економіку, а чинні проблеми в економіці країни пояснив впливом російсько-української війни.