Стефанчук в Будапеште призвал снять искусственные препятствия на пути Украины в ЕС

Спикер ВРУ подчеркнул, что Россия и развязанная ею война – главная угроза для будущего Европы

Руслан Стефанчук (Фото: Facebook-аккаунт спикера ВРУ)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал снять искусственные препятствия для начала переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. С соответствующим заявлением он выступил на Конференции глав парламентов государств-членов ЕС в Будапеште.

Стефанчук заявил, что Россия и развязанная ею война – главная угроза для будущего Европы. Все остальные вызовы – энергетические, политические, гуманитарные – производные и зависят от того, удастся ли сдержать агрессора.

Спикер ВРУ подчеркнул, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня и началу переговоров по урегулированию войны. Но этот мир должен быть справедливым: без уступок по территориям, Сил обороны и права Украины на собственный путь, добавил он.

"Призвал снять искусственные препятствия для начала переговоров о членстве Украины в ЕС; говорить не на языке поучений, а на языке поддержки. Потому что украинский народ – не ученик, а воин, который защищает мир в Европе", – акцентировал глава украинского парламента.

В своей речи Стефанчук почтил память жертв советской принудительной депортации сотен тысяч венгров и поблагодарил Венгрию за признание Голодомора геноцидом украинского народа еще в 2003 году.

"Наши народы – не враги. Мы – соседи, партнеры, друзья. А общий враг – это московский тоталитаризм, который всегда стремился нас поссорить. Поэтому нужны решительные и ответственные решения", – сказал он.