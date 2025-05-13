ЕС пытается остановить блокирование Венгрией переговоров о членстве Украины – Bloomberg

Консенсус необходим для открытия и завершения переговоров о вступлении в ЕС

Киев (Иллюстративное фото: Robert Ghement/EPA)

Европейский Союз обсуждает способы приостановить блокирование Венгрией начала переговоров о членстве Украины в организации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Они рассказали, что во время закрытой дискуссии на прошлой неделе некоторые страны-члены подтолкнули Европейскую комиссию, исполнительный орган блока, изучить варианты открытия первой главы переговоров, несмотря на возражения, выдвинутые Будапештом.

Собеседники утверждают, что члены ЕС считают, что Будапешт хочет сорвать процесс посредством плана премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести "национальные консультации" по вступлению Украины, несмотря на предварительное согласие начать переговоры о вступлении в 2023 году.

Венгрия сняла свое вето только в декабре 2023-го, после того, как Брюссель разблокировал 10 млрд евро европейских средств, замороженных из-за проблем с коррупцией и верховенством права в стране.

"Члены ЕС могут терпеть только до определенного предела в случае умышленного злоупотребления правом вето. Мы видели это в контексте Украины. Есть несколько инструментов, которые мы можем использовать, и мы не должны бояться их применять", — заявил на днях премьер-министр Ирландии Михал Мартин.

Возможно, есть способы обойти это препятствие. Хотя единодушие необходимо для открытия и завершения переговоров о вступлении в ЕС, оно не является юридически обязательным для открытия или закрытия отдельных глав в этом процессе, добавили собеседники Bloomberg.

По словам источников, Еврокомиссия сообщила государствам-членам во время недавней закрытой встречи, что намерена прислать Европейскому совету первый отчет об открытии переговоров о первом разделе процесса присоединения Украины и Молдовы.

Если Венгрия снимет вето, исполнительный орган ЕС отметил, что государства-члены все еще смогут принять решение о начале переговоров в июне.