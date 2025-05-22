Зеленский поговорил с Вучичем, который ездил в Москву на 9 мая

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с сербским коллегой Александаром Вучичем.

По словам главы государства, он обсудил с Вучичем евроинтеграцию Украины и Сербии, а также двустороннее сотрудничество.

"В частности, говорили о взаимодействии в формате Украина – Юго-Восточная Европа. Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше. Согласовали график и договорились быть в контакте", – добавил Зеленский.

Вучич настаивает на ускоренном вступлении Сербии в Евросоюз, несмотря на визит, который он совершил в Москву на 9 мая. Брюссель призвал страны-кандидаты воздержаться от подобных взаимодействий с РФ.