Зеленский поговорил с Вучичем, который ездил в Москву на 9 мая
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с сербским коллегой Александаром Вучичем.
По словам главы государства, он обсудил с Вучичем евроинтеграцию Украины и Сербии, а также двустороннее сотрудничество.
"В частности, говорили о взаимодействии в формате Украина – Юго-Восточная Европа. Будем развивать его, чтобы эффективность становилась еще больше. Согласовали график и договорились быть в контакте", – добавил Зеленский.
Вучич настаивает на ускоренном вступлении Сербии в Евросоюз, несмотря на визит, который он совершил в Москву на 9 мая. Брюссель призвал страны-кандидаты воздержаться от подобных взаимодействий с РФ.
- 14 апреля 2025 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.
- В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве. FT сообщало, что для Сербии это предупреждение может означать срыв вступления в блок.
- Вучич долетел до Москвы с остановками – самолет совершил посадку в Баку. В аэропорту его встретил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Во время пребывания в российской столице он встретился с диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.