Вучич, посещавший Москву, настаивает на ускоренном вступлении Сербии в Евросоюз
Президент Сербии Александар Вучич настаивает на ускоренном вступлении страны в Евросоюз, пишет Euractiv. Об этом он заявил после того, как принял участие в параде в честь 9 мая в Москве, хотя Брюссель требовал от стран-кандидатов на поступление не делать этого.
После переговоров с председателем Европейского совета Антониу Коштой 13 мая Вучич заявил, что Белград стремится ускорить процесс евроинтеграции и начать новые этапы переговоров с ЕС.
"Политическая воля Сербии однозначна, чтобы Сербия была на европейском пути, ускорила свою интеграцию и выполнила свою работу", – сказал он, подчеркнув, что "атмосфера в ЕС не очень хорошая", в чем он "убедился" во время визита в Москву.
По словам Денежного средства, Вучич заверил его, что евроинтеграция Сербии якобы остается для него приоритетом.
Учитель долетел до Москвы с остановками – самолет совершил посадку в Баку. В аэропорту его встретил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Во время пребывания в российской столице он встретился с диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.
- 14 апреля 2025 года министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что страны, являющиеся кандидатами на вступление в Евросоюз, получили распоряжение не участвовать в военном параде в Москве 9 мая и не совершать визиты в РФ.
- В тот же день глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны-члены Евросоюза столкнутся с последствиями, если решат принять участие в параде 9 мая в Москве. FT сообщало, что для Сербии это предупреждение может означать срыв вступления в блок.