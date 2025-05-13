Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Президент Сербии Александар Вучич настаивает на ускоренном вступлении страны в Евросоюз, пишет Euractiv. Об этом он заявил после того, как принял участие в параде в честь 9 мая в Москве, хотя Брюссель требовал от стран-кандидатов на поступление не делать этого.

После переговоров с председателем Европейского совета Антониу Коштой 13 мая Вучич заявил, что Белград стремится ускорить процесс евроинтеграции и начать новые этапы переговоров с ЕС.

"Политическая воля Сербии однозначна, чтобы Сербия была на европейском пути, ускорила свою интеграцию и выполнила свою работу", – сказал он, подчеркнув, что "атмосфера в ЕС не очень хорошая", в чем он "убедился" во время визита в Москву.

По словам Денежного средства, Вучич заверил его, что евроинтеграция Сербии якобы остается для него приоритетом.

Учитель долетел до Москвы с остановками – самолет совершил посадку в Баку. В аэропорту его встретил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Во время пребывания в российской столице он встретился с диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.