Вучич, який відвідував Москву, наполягає на прискореному вступі Сербії до Євросоюзу

Александар Вучич (Фото: ЕРА/ANDREJ CUKIC)

Президент Сербії Александар Вучич наполягає на прискореному вступі країни до Євросоюзу, пише Euractiv. Про це він заявив після того, як взяв участь у параді на честь 9 травня у Москві, хоча Брюссель вимагав від країн-кандидатів на вступ не робити цього.

Після переговорів з головою Європейської ради Антоніу Коштою 13 травня Вучич заявив, що Белград прагне пришвидшити процес євроінтеграції та розпочати нові етапи переговорів із ЄС.

"Політична воля Сербії однозначна, щоб Сербія була на європейському шляху, прискорила свою інтеграцію та виконала свою роботу", – сказав він, водночас наголосивши, що "атмосфера у ЄС не дуже гарна", у чому він "переконався" під час візиту до Москви.

За словами Кошти, Вучич запевнив його, що євроінтеграція Сербії нібито залишається для нього пріоритетом.

Вучич долетів до Москви із зупинками – літак здійснив посадку у Баку. В аеропорту його зустрів заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко. Під час перебування у російській столиці він зустрівся з диктатором Володимиром Путіним та лідером КНР Сі Цзіньпіном.