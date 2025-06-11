Вучич, посещавший парад в Москве, едет в Украину

Александр Вучич (Фото: EPA)

Президент Республики Сербия Александр Вучич в среду, 11 июня 2025 года, совершает однодневный визит в Украину, где принимает участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". Об этом сообщает пресс-служба президента Сербии.

Визит Вучича, известного своими пророссийскими взглядами, в Украину не анонсировался. Ранее сообщалось, что 22 мая президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии, в ходе которого обсуждалось, в частности, взаимодействие в формате Украина – Юго-Восточная Европа.

Саммит "Украина – Юго-Восточная Европа" является площадкой для укрепления политического, безопасного и экономического сотрудничества между Украиной и странами Балканского региона.

На сегодняшний день состоялось три встречи: в Афинах (Греция) 21 августа 2023 года, в Тиране (Албания) 28 февраля 2024 года и в Дубровнике (Хорватия) 9 октября 2024 года.

ОБНОВЛЕНО В 12:42. Согласно сообщению пресс-службы президента Румынии Никушора Дана, четвертый саммит "Украина – Юго-Восточная Европа" состоится в Одессе. Новоизбранный президент Румынии также отправился в Украину, чтобы принять участие в мероприятии.