Зеленский провел встречи с премьерами Греции, Хорватии и Болгарии

Лидеры прибыли в Одессу для участия в четвертом саммите "Украина – Юго-Восточная Европа"

Владимир Зеленский и Кириакос Мицотакис (Фото: ОП)

В среду, 11 июня, в Одессе президент Владимир Зеленский провел отдельные встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем и премьером Болгарии Росеном Желязковым. Об этом сообщил Офис президента.

Во время встречи с Мицотакисом Зеленский поблагодарил его за участие в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" и последовательную поддержку украинского народа.

Президент проинформировал о ходе переговорного процесса по установлению мира и поделился видением того, какое давление на Россию может заставить ее закончить войну.

В частности, подробное внимание во время встречи было уделено потребностям Украины для защиты людей от российских обстрелов – усилению противовоздушной обороны.

Кроме того, лидеры обсудили восстановление страны, в частности Одессы и области. Украина и Греция также заинтересованы в восстановлении и развитии портовой инфраструктуры. По словам Зеленского, эти вопросы войдут в адженду международной Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме.

На встрече с Пленковичем глава государства поблагодарил за готовность и дальше поддерживать украинских воинов, особенно артиллерией и снарядами. Хорватия уже передала Украине 13 пакетов военной помощи.

"Отдельная благодарность за помощь в реабилитации наших воинов, а также за оздоровление украинских детей. Первая международная конференция по вопросам поддержки украинских ветеранов, которую в октябре проведет Хорватия, – это, безусловно, важный шаг помощи защитникам и защитницам", – отметил Зеленский.

Он добавил, что основное внимание разговора – путь к миру. Президент подчеркнул, что ультимативные требования Москвы неприемлемы, и добавил: в ответ на такое откровенное затягивание войны мир должен сделать действенные шаги для давления на Россию.

Фото: ОП

Во время переговоров с Желязковым говорили о двусторонних отношениях, безопасности в Черноморском регионе, дальнейшем взаимодействии в энергетике, а также евроинтеграции Украины.

Зеленский поблагодарил премьера Болгарии за участие в саммите и поддержку Украины на пути в ЕС.

"Мы выполнили необходимые условия и рассчитываем на открытие переговорных кластеров уже в ближайшее время. Благодарен также за оборонную поддержку и все пакеты помощи – уже 11. Это реальная поддержка наших людей", — подчеркнул президент.