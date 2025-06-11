Зеленський зустрівся з Вучичем, Санду та новим румунським президентом Даном – фото, відео
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів тристоронню зустріч з Маєю Санду та Нікушором Даном – колегами з Молдови та Румунії. Пізніше глава держави поговорив із сербським президентом Александаром Вучичем.
"Хороша зустріч із Маєю Санду та Нікушором Даном. Уперше так зустрічаємось, але я певен, що в тристоронньому форматі можемо зробити багато для безпеки регіону і для наших країн", – заявив Зеленський.
Президенти обговорили протидію російським загрозам: гібридним, кібератакам і "відкрито воєнним". Зеленський заявив, що Україна надасть Молдові та Румунії необхідну допомогу в боротьбі з російським деструктивним впливом.
"Також говорили про енергетику, військову співпрацю, розвиток залізниці та доріг. Працюватимемо, щоб наші громадяни мали більше мобільності. Окремо обговорили санкції і їхню роль у миротворчому процесі", – додав глава держави.
Також Зеленський зустрівся з Вучичем, який уперше приїхав до України.
"Говорили про взаємну підтримку на шляху до ЄС, двосторонню співпрацю й відбудову України. Дякую за ініціативу допомогти з відновленням і взяти патронат над відбудовою кількох населених пунктів України. Це дійсно ефективний формат співпраці, і будемо розраховувати на хороші результати", – заявив український президент.
- 11 червня 2025 року в Одесі відбувся саміт "Україна – Південно-Східна Європа", на який, зокрема, приїхав президент Сербії Вучич.
- Також у ньому взяв участь новий президент Дан.
- На полях саміту Зеленський також зустрівся з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, очільником уряду Хорватії Андреєм Пленковичем та прем'єром Болгарії Росеном Желязковим.