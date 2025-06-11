Зеленський зустрівся з Вучичем, Санду та новим румунським президентом Даном – фото, відео

Український президент зустрівся з колегами з Молдови, Румунії та Сербії на полях саміту "Україна – Південно-Східна Європа"

Володимир Зеленський та Александар Вучич (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів тристоронню зустріч з Маєю Санду та Нікушором Даном – колегами з Молдови та Румунії. Пізніше глава держави поговорив із сербським президентом Александаром Вучичем.

"Хороша зустріч із Маєю Санду та Нікушором Даном. Уперше так зустрічаємось, але я певен, що в тристоронньому форматі можемо зробити багато для безпеки регіону і для наших країн", – заявив Зеленський.

Президенти обговорили протидію російським загрозам: гібридним, кібератакам і "відкрито воєнним". Зеленський заявив, що Україна надасть Молдові та Румунії необхідну допомогу в боротьбі з російським деструктивним впливом.

"Також говорили про енергетику, військову співпрацю, розвиток залізниці та доріг. Працюватимемо, щоб наші громадяни мали більше мобільності. Окремо обговорили санкції і їхню роль у миротворчому процесі", – додав глава держави.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Також Зеленський зустрівся з Вучичем, який уперше приїхав до України.

"Говорили про взаємну підтримку на шляху до ЄС, двосторонню співпрацю й відбудову України. Дякую за ініціативу допомогти з відновленням і взяти патронат над відбудовою кількох населених пунктів України. Це дійсно ефективний формат співпраці, і будемо розраховувати на хороші результати", – заявив український президент.