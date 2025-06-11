Зеленский встретился с Вучичем, Санду и новым румынским президентом Даном – фото, видео

Украинский президент встретился с коллегами из Молдовы, Румынии и Сербии на полях саммита "Украина – Юго-Восточная Европа"

Владимир Зеленский и Александар Вучич (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел трехстороннюю встречу с Майей Санду и Никушором Даном – коллегами из Молдовы и Румынии. Позже глава государства побеседовал с сербским президентом Александаром Вучичем.

"Хорошая встреча с Майей Санду и Никушором Даном. Впервые так встречаемся, но я уверен, что в трехстороннем формате можем сделать многое для безопасности региона и для наших стран", – заявил Зеленский.

Президенты обсудили противодействие российским угрозам: гибридным, кибератакам и "открыто военным". Зеленский заявил, что Украина предоставит Молдове и Румынии необходимую помощь в борьбе с российским деструктивным влиянием.

"Также говорили об энергетике, военном сотрудничестве, развитии железной дороги и дорог. Будем работать, чтобы наши граждане имели больше мобильности. Отдельно обсудили санкции и их роль в миротворческом процессе", – добавил глава государства.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Также Зеленский встретился с Вучичем, впервые приехавшим в Украину.

"Говорили о взаимной поддержке на пути к ЕС, двустороннем сотрудничестве и восстановлении Украины. Спасибо за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины. Это действительно эффективный формат сотрудничества, и будем рассчитывать на хорошие результаты", – заявил украинский президент.