Зеленский встретился с Вучичем, Санду и новым румынским президентом Даном – фото, видео
Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел трехстороннюю встречу с Майей Санду и Никушором Даном – коллегами из Молдовы и Румынии. Позже глава государства побеседовал с сербским президентом Александаром Вучичем.
"Хорошая встреча с Майей Санду и Никушором Даном. Впервые так встречаемся, но я уверен, что в трехстороннем формате можем сделать многое для безопасности региона и для наших стран", – заявил Зеленский.
Президенты обсудили противодействие российским угрозам: гибридным, кибератакам и "открыто военным". Зеленский заявил, что Украина предоставит Молдове и Румынии необходимую помощь в борьбе с российским деструктивным влиянием.
"Также говорили об энергетике, военном сотрудничестве, развитии железной дороги и дорог. Будем работать, чтобы наши граждане имели больше мобильности. Отдельно обсудили санкции и их роль в миротворческом процессе", – добавил глава государства.
Также Зеленский встретился с Вучичем, впервые приехавшим в Украину.
"Говорили о взаимной поддержке на пути к ЕС, двустороннем сотрудничестве и восстановлении Украины. Спасибо за инициативу помочь с восстановлением и взять патронат над восстановлением нескольких населенных пунктов Украины. Это действительно эффективный формат сотрудничества, и будем рассчитывать на хорошие результаты", – заявил украинский президент.
- 11 июня 2025 года в Одессе прошел саммит "Украина – Юго-Восточная Европа", на который, в частности, приехал президент Сербии Вучич.
- Также в нем принял участие новый президент Дан.
- На полях саммита Зеленский также встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем и премьером Болгарии Росеном Желязковым.