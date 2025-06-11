Союзники в Одессе подтвердили дополнительные оборонные пакеты Украине – Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

В ходе двусторонних встреч на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе обсуждались вопросы дополнительной оборонной поддержки Киева. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"В ходе двусторонних встреч главы государства со своими коллегами, визави, были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран", – сказал он.