Союзники в Одессе подтвердили дополнительные оборонные пакеты Украине – Сибига
Андрей Сибига (Фото: МИД)

В ходе двусторонних встреч на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе обсуждались вопросы дополнительной оборонной поддержки Киева. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"В ходе двусторонних встреч главы государства со своими коллегами, визави, были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран", – сказал он.

Обсуждались также вопросы поддержки инфраструктурных проектов и усиления энергетической устойчивости Украины.

"Уже сейчас наши партнеры интересовались, чем они могут помочь Украине в преддверии зимнего периода. Мы увидели их готовность конкретно помогать", – рассказал Сибига, добавив, что у Украины "достаточный оптимизм относительно получения необходимой помощи" в этом направлении.

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