Союзники в Одессе подтвердили дополнительные оборонные пакеты Украине – Сибига
В ходе двусторонних встреч на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа" в Одессе обсуждались вопросы дополнительной оборонной поддержки Киева. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"В ходе двусторонних встреч главы государства со своими коллегами, визави, были подтверждены дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран", – сказал он.
Обсуждались также вопросы поддержки инфраструктурных проектов и усиления энергетической устойчивости Украины.
"Уже сейчас наши партнеры интересовались, чем они могут помочь Украине в преддверии зимнего периода. Мы увидели их готовность конкретно помогать", – рассказал Сибига, добавив, что у Украины "достаточный оптимизм относительно получения необходимой помощи" в этом направлении.
- 11 июня 2025 года в Одессе прошел саммит "Украина – Юго-Восточная Европа", на который, в частности, приехал президент Сербии Вучич.
- Также в нем принял участие новый президент Дан.
- На полях саммита Зеленский встретился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем и премьером Болгарии Росеном Желязковым.
- Также он провел трехстороннюю встречу с Майей Санду и Никушором Даном – коллегами из Молдовы и Румынии. Позже глава государства побеседовал с сербским президентом Александаром Вучичем.