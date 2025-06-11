Вучич отказался подписывать декларацию в поддержку Украины, чтобы "не предать" Россию

Президент Сербии Александар Вучич отказался подписывать декларацию по итогам саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" 11 июня, пишет сербское издание Srbija Danas. Он заявил, что тем самым "не предал Россию".

Декларация из 19 пунктов решительно осуждает Россию за "незаконную и неспровоцированную агрессию против Украины" и призывает ко введению новых санкций против страны-террориста, выводу российских войск с украинской территории, поддержке членства Украины в ЕС и НАТО, а также созданию специального трибунала для расследования российской агрессии.

Документ подписали лидеры Украины, Молдовы, Черногории, Румынии, Болгарии, Хорватии, Греции, Албании, Северной Македонии и Словении.

Участники обязались усиливать сотрудничество с Украиной в области безопасности, гуманитарной и энергетической безопасности, а также поддерживать страну в процессе послевоенного обновления.

Вучич заверил, что его визит в Одессу не является предательством России, "как утверждают некоторые сербские медиа", и добавил, что, по его мнению, он "остался единственным, кто не подписал декларацию" саммита в Одессе. "В отличие от них, готовых принять все, что направлено против России, все, что могут", – сказал он.