Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії та синхронізацію їх з Європою

До списку потрапили компанії та особи, дотичні до військово-промислового комплексу

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський запровадив нові персональні санкції проти фізичних та юридичних осіб, які працюють на Росію. Укази №555/2025 та №554/2025 опубліковані на сайті Офісу президента.

До санкційного списку увійшли понад 90 російських компаній.

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Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що Україна системно працює над синхронізацією санкцій з міжнародними партнерами. Один указ президента спрямований на синхронізацію санкцій з Євросоюзом, а інший – безпосередньо проти військово-промислового комплексу ворога.

"У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували вісім фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації – зокрема компанії з Росії, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану та інших. Структури, які пов’язані з тіньовим флотом, постачанням товарів подвійного призначення в обхід санкцій, а також з російським ВПК", – зазначив він.

За словами Власюка, близько 40% нових європейських санкційних цілей раніше вже були внесені до українського санкційного списку. Чим більша синхронізація, тим складніше росіянам буде обійти санкції.

Україна вже передала до ЄС конкретні пропозиції для наступного, 19-го санкційного пакета ЄС.

Окрім цього продовжується робота над санкціями у сфері матеріалів, критичних для російського ВПК.

"Застосовані обмеження щодо понад 90 російських компаній і осіб, пов’язаних із видобутком, переробкою та постачанням рідкісноземельних і рідкісних металів, зокрема неодиму, диспрозію, церію, тербію, гадолінію, ітрію, індію та танталу. Ці ресурси є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів і дронів", – повідомив Власюк.

Україна наразі працює над тим, щоб союзники ухвалили аналогічні санкції, адже обмеження постачань у цих секторах означатиме конкретне зменшення спроможності Росії на полі бою, підкреслив він.