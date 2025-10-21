Bloomberg: Україна та ЄС розробляють план із 12 пунктів щодо припинення війни Росії

План перемир'я потребує схвалення США і цього тижня представники ЄС можуть відвідати Вашингтон для його узгодження

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Європа та Україна готують пропозицію з 12 пунктів щодо припинення повномасштабної війни Росії на нинішніх лініях фронту. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваних обізнаних співрозмовників.

План відкидає поновлені вимоги диктатора Росії Володимира Путіна до США про те, щоб Київ поступився територіями в обмін на мирну угоду.

Згідно з планом:

Росія повинна погодитися на припинення вогню, як і Україна. Обидві сторони мають припинити територіальний наступ. Росія повинна повернути Україні всіх незаконно депортованих дітей. Має відбутися обмін полоненими між Києвом і Москвою. Україна, згідно з планом, отримає гарантії безпеки й кошти на усунення збитків, завданих війною. Також Україна отримає можливість якнайшвидшого вступу до Європейського Союзу. З Росії поступово буде знято санкції. Москва має погодитися зробити внесок у післявоєнне відновлення України – тільки після цього їй можуть повернути $300 млрд заморожених активів. У разі нового нападу Росії, обмеження буде введено повторно. Сторони повинні почати переговори про управління окупованими територіями. Ні Європа, ні Україна юридично не визнають окуповані землі російськими. Контролюватиме реалізацію запропонованого плану миротворча рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

За словами співрозмовників, деталі плану ще доопрацьовують і вони можуть змінитися. Крім того, будь-який план має бути схвалений США. У зв'язку з цим європейські офіційні особи можуть приїхати до Вашингтона цього тижня, зазначили співрозмовники.

Особи, присутні на зустрічі Трампа і Зеленського, стверджують, що план перегукується із закликами самого президента США, який під час перемовин з українським лідером нібито наполягав, щоб той скоріше ухвалив угоду і "підкреслював сильні сторони Росії".

Крім того, як стверджується, офіційні особи США, присутні на цій зустрічі, висловили припущення про можливість територіальних поступок з боку України заради досягнення мирної угоди.

Неназваний високопоставлений чиновник з ЄС зазначив, що союзники не бачать ознак відходу Путіна від своїх максималістських вимог. Єдина зміна – Трамп усвідомив, що необхідно посилити тиск на РФ. Але, за його словами, найімовірніше, знову відступить від цього після телефонної бесіди з диктатором.

Неназвані співрозмовники стверджують, що під час розмови Путін знову вимагав, щоб Україна віддала Росії весь Донбас. Однак незрозуміло, чи готовий Кремль іти зі свого боку на будь-які територіальні поступки в інших місцях.