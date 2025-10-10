У МЗС заявили, що Україна готова до перемир'я з Росією на час Олімпіади-2026
Україна підтримує пропозицію міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні щодо так званого олімпійського перемир'я з Росією. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 10 жовтня, передає Інтерфакс-Україна.
Разом із тим він нагадав, що Росія неодноразово розпочинала вторгнення саме під час Олімпійських ігор, зокрема в Україну та Грузію. Робить це Кремль невипадково.
"Це невипадкові події, які мають дуже цинічне пояснення. Вони чудово знають, що під час Олімпіади увага медіа прикута до спортивних подій, а отже, на тлі цих подій можна вчиняти злочини. Потрібно не дати Росії зробити це знову", – сказав Тихий.
Разом із тим він наголосив, що Україна вже зараз готова до перемирʼя з РФ і для цього не обовʼязково чекати Олімпіади.
"Якщо Росії для цього потрібне "олімпійське перемир'я", то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше за Олімпіаду. Я думаю, що заява італійського міністра спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру", – резюмував речник МЗС.
- 7 жовтня голова МЗС Італії повідомив, що країна закликатиме до всесвітнього перемир’я на час Олімпіади-2026. Йдеться про припинення усіх воєн, не тільки атак Росії проти України.
- А влітку повідомлялося, що росіян і білорусів можуть допустити до участі в Олімпіаді-2026, але в "нейтральному статусі".
Коментарі (0)