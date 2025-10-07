Італія закликатиме до всесвітнього перемир’я на час Олімпіади-2026

Антоніо Таяні (Фото: Alessandro Di Meo/EPA)

Італія прагнутиме досягти всесвітнього перемир'я на час проведення зимових Олімпійських ігор-2026. Про це в кулуарах конференції "Італія – країни Латинської Америки та Карибського басейну" у Римі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, передає ANSA.

"Ми повинні бути борцями за мир", – заявив Таяні.

Глава МЗС Італії додав, що Рим підтримує план США щодо сектору Гази, й нагадав слова папи римського Лева XIV, що "ми ніколи не повинні втрачати надії на мир".

"Рим та Італія дедалі більше стають перехрестям миру, розвитку та зростання. У зв'язку з Олімпійськими іграми в Мілані-Кортіні ми представляємо в ООН пропозицію щодо "олімпійського перемир'я" для всіх воєн, включно з Україною та Близьким Сходом", – продовжив глава італійського МЗС.

Зимова Олімпіада-2026 відбудеться в Італії 6-22 лютого.

Літня Олімпіада-2024 відбулася у Франції. Тоді Париж відмовив деяким російським журналістам у висвітленні Олімпійських ігор "з обережності".

23 липня 2024 року в МВС Франції заявили, що до Олімпіади не допустили близько 1000 людей, підозрюваних у шпигунстві.