Росіян і білорусів можуть допустити до участі в Олімпіаді-2026

Новий директор МОК не ухвалив остаточного рішення, але не виключає "нейтрального статусу" для цих спортсменів

Кірсті Ковентрі (Фото: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

У Міжнародному олімпійському комітеті не виключають, що на Олімпійських іграх 2026 року можлива участь російських і білоруських спортсменів. Такої думки дотримується нова президентка МОК Кірсті Ковентрі, передає L'Equipe.

Остаточного рішення з цього питання ще не ухвалено.

"Ми не будемо поспішати з розв'язанням питань до вересневих і грудневих зустрічей, але, ймовірно, рухатимемося в тому самому напрямку, що і в Парижі", – заявила Ковентрі виданню.

Для участі в Олімпіаді-2024 у Парижі команди від Росії та Білорусі мали відповідати суворим критеріям: пройти кваліфікацію за спортивною ознакою, довести, що вони не підтримують активно війну Росії проти України та не мають зв'язків із військовими.

До змагань допускалися тільки ті, хто був визнаний "нейтральним індивідуальним спортсменом". У МОК не виключають такого підходу і у 2026 році.