У Латвії заборонили громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість. Але є винятки

Засідання Сейму (Фото: Flickr/Saeima)

У Латвії громадянам Росії та Білорусі заборонили купувати нерухомість – Сейм підтримав відповідний закон про обмеження угод, що загрожують національній безпеці. Про це повідомляє LSM.

69 депутатів підтримали це рішення, а вісім проголосували проти.

Крім громадян, заборона поширюватиметься і на юридичних осіб, зареєстрованих у цих двох країнах. Також нерухомість не зможуть придбати росіяни чи білоруси, яким належать щонайменше 25% часток чи акцій статутного капіталу цих юридичних осіб.

Заборона поширюватиметься на угоди, укладені після набрання чинності законом.

Однак є й винятки: якщо майно успадковують родичі або воно визнається власністю громадянина РФ чи Білорусі за вердиктом суду. Також закон не діє, якщо у покупця нерухомості є постійна посвідка на проживання в Латвії, видана до набуття чинності законом, або вже після цього людина отримала статус постійного жителя Євросоюзу.

Автори закону зазначили, що паралельно з воєнними діями в Україні Росія веде гібридну війну проти інших країн, які засуджують її повномасштабну війну. Серед цих країн і Латвія. Непряме придбання нерухомості у цих країнах автори називають частиною гібридної війни.

Вони зазначили, що Росія використала присутність своїх громадян в іншій країні як привід для початку війни, виправдовуючи вторгнення "захистом".

"Сейм вже раніше наголошував, що розв'язана Росією війна проти України вимагає особливої уваги до питань національної безпеки Латвії та нових заходів щодо її захисту", – йдеться у документі.