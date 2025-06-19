В Латвии запретили гражданам России и Беларуси покупать недвижимость. Но есть исключения
В Латвии гражданам России и Беларуси запретили покупать недвижимость – Сейм поддержал соответствующий закон об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности. Об этом сообщает LSM.
69 депутатов поддержали это решение, а восемь проголосовали против.
Помимо граждан, запрет будет распространяться и на юридические лица, зарегистрированные в этих двух странах. Также недвижимость не смогут приобрести россияне или белорусы, которым принадлежат минимум 25% долей или акций уставного капитала этих юридических лиц.
Запрет будет распространяться на сделки, заключенные после вступления закона в силу.
Однако есть и исключения: если имущество наследуют родственники или оно признается собственностью гражданина РФ или Беларуси по вердикту суда. Также закон не действует, если у покупателя недвижимости есть постоянный вид на жительство в Латвии, выданный до вступления закона в силу, или же уже после этого человек получил статус постоянного жителя Евросоюза.
Авторы закона отметили, что параллельно с военными действиями в Украине Россия ведет гибридную войну против других стран, которые осуждают ее полномасштабную войну. Среди этих стран и Латвия. Косвенное приобретение недвижимости в этих странах авторы называют частью гибридной войны.
Они отметили, что Россия использовала присутствие своих граждан в другой стране как повод для начала войны, оправдывая вторжения "защитой".
"Сейм уже ранее подчеркивал, что развязанная Россией война против Украины требует особого внимания к вопросам национальной безопасности Латвии и новых мер по ее защите", – сказано в документе.
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