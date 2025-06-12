В Латвии госслужащим запретили поездки в Россию и Беларусь. Сейм поддержал закон
Госслужащим Латвии запретили поездки в Россию и Беларусь для снижения угроз национальной безопасности. Сейм принял соответствующий закон в третьем чтении, передает Delfi.
Запрет касается работников государственного управления и депутатов Сейма. Его цель – предотвратить или снизить угрозы национальной безопасности со стороны России и Беларуси.
Также отмечается, что запрет на въезд в эти страны коснется служащих, у которых есть доступ к государственной тайне, сотрудников Минобороны, министерства внутренних дел и юстиции, налоговой и таможенной полиции, сотрудников дипломатической и консульской службы, учреждений прокуратуры и суда и других.
"Не секрет, что Россия и Беларусь все активнее ведут разведку против Латвии, и для этих целей им подходит любой гражданин страны, пересекающий границу", – сказал председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис.
Он отметил, что, несмотря на рекомендации МИД и Службы госбезопасности не ехать в РФ и Беларусь, число выезжающих продолжает расти. Но в нынешних условиях такие поездки опасны, однако значительная часть общества "этого не осознает".
По словам Латковскиса, цель вербовки граждан Латвии – не только получение определенной информации, но и вовлечение лиц во "вредоносные действия".
Запрет будет распространяться также на пересечение территории России и Беларуси транзитом. Нарушение запрета будет считаться основанием для расторжения трудовых отношений с соответствующим лицом.
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