У Латвії держслужбовцям заборонили поїздки до Росії та Білорусі. Сейм підтримав закон

У разі порушення заборони зі співробітником можуть розірвати робочі відносини

Прикордонна служба Латвії (Ілюстративне фото: facebook.com/rs.gov.lv)

Держслужбовцям Латвії заборонили поїздки до Росії та Білорусі для зниження загроз національній безпеці. Сейм ухвалив відповідний закон у третьому читанні, передає Delfi.

Заборона стосується працівників державного управління та депутатів Сейму. Її мета – запобігти або знизити загрози національній безпеці з боку Росії та Білорусі.

Також зазначається, що заборона на в'їзд до цих країн торкнеться службовців, які мають доступ до державної таємниці, співробітників Міноборони, Міністерства внутрішніх справ та юстиції, податкової та митної поліції, співробітників дипломатичної та консульської служби, установ прокуратури, суду та інших.

"Не секрет, що Росія та Білорусь дедалі активніше ведуть розвідку проти Латвії, і для цих цілей їм підходить будь-який громадянин країни, який перетинає кордон", – сказав голова Комісії з національної безпеки Айнарс Латковскіс.

Він зазначив, що, попри рекомендації МЗС та Служби держбезпеки не їхати у РФ і Білорусь, кількість тих, хто виїжджає, продовжує зростати. Але за нинішніх умов такі поїздки небезпечні, проте значна частина суспільства "цього не усвідомлює".

За словами Латковскіса, мета вербування громадян Латвії – не лише отримання певної інформації, а й залучення осіб до "шкідливих дій".

Заборона поширюватиметься також на перетин території Росії та Білорусі транзитом. Порушення заборони вважатиметься підставою для розірвання трудових відносин із відповідною особою.