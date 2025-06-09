У Латвії проти депутата, який говорив у Сеймі російською, відкрили кримінальну справу
Олексій Росликов (Фото: Facebook депутата)

Служба безпеки Латвії відкрила кримінальну справу проти депутата Сейму Олексія Росликова після того, як він виступав російською мовою на засіданні парламенту. Про це повідомляє LETA.

Депутата підозрюють у "наданні допомоги агресорській державі Росії в діях, спрямованих проти Латвії", та "розпалюванні національної ворожнечі", повідомили в Службі державної безпеки Латвії.

Справу було відкрито після його виступу та кількох інших заяв.

Минулого тижня Росликов взяв слово в парламентських дебатах щодо декларації "Про усунення наслідків русифікації" та виступив з трибуни Сейму російською, що є порушенням регламенту парламенту.

Він заявив, що в Латвії значна частина населення у побуті розмовляє російською, і дорікнув депутатам, що вони готові створити для російськомовних "закриті зони або закон, згідно з яким російськомовні не зможуть називати свою дитину певним ім'ям, бо воно російське".

Наприкінці виступу Росликов заявив, що "нас більше, і російська мова – наша мова!", після чого показав непристойний жест.

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