У Латвії проти депутата, який говорив у Сеймі російською, відкрили кримінальну справу

Служба безпеки Латвії відкрила кримінальну справу проти депутата Сейму Олексія Росликова після того, як він виступав російською мовою на засіданні парламенту. Про це повідомляє LETA.

Депутата підозрюють у "наданні допомоги агресорській державі Росії в діях, спрямованих проти Латвії", та "розпалюванні національної ворожнечі", повідомили в Службі державної безпеки Латвії.

Справу було відкрито після його виступу та кількох інших заяв.

Минулого тижня Росликов взяв слово в парламентських дебатах щодо декларації "Про усунення наслідків русифікації" та виступив з трибуни Сейму російською, що є порушенням регламенту парламенту.

Він заявив, що в Латвії значна частина населення у побуті розмовляє російською, і дорікнув депутатам, що вони готові створити для російськомовних "закриті зони або закон, згідно з яким російськомовні не зможуть називати свою дитину певним ім'ям, бо воно російське".

Наприкінці виступу Росликов заявив, що "нас більше, і російська мова – наша мова!", після чого показав непристойний жест.

Saeima skata ⁦⁦⁦@VL_TBLNNK⁩ iesniegto deklarāciju par PSRS rusifikāciju un divvalodības novēršanu.



Izcils brīdis, lai kāds krievs publiski nosodītu okupāciju un cienītu valsts valodu.



Bet tā vietā ir Rosļikovs, kuru izraidīja no zāles par vatņika cienīgu uzvedību. pic.twitter.com/hk2XHZABYd — Artūrs Butāns (@ArtursButans) June 5, 2025

2 червня стало відомо, що Латвія забороняє вʼїзд деяким громадянам Росії, які володіють нерухомістю поблизу стратегічно важливих об'єктів.