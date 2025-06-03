Латвію на два роки обрали до Радбезу ООН

До 31 січня Латвія змагалася за це місце з Чорногорією, але та зняла свою кандидатуру

Прапори ООН (Фото: ОП)

Країни Організації Об'єднаних Націй проголосували за обрання Латвії до Ради безпеки на 2026 і 2027 роки. Про це повідомляє портал Delfi.

Голосування пройшло на засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Латвія вперше висунула свою кандидатуру на це місце і була єдиним кандидатом від Східної Європи. До 31 січня Латвія змагалася з Чорногорією, але та зняла свою кандидатуру.

Латвія обіцяла допомогти зміцнити співпрацю між країнами-членами ООН, різними організаціями та громадськістю для досягнення миру та безпеки. Країна вважає, що ООН має зосереджуватися на запобіганні конфліктам, захисті цивільних під час воєн і мирному вирішенні суперечок.

Рига також хоче, щоб Рада безпеки ООН була більш відповідальною, прозорою і чітко узгоджувала свої дії.

Рада безпеки ООН – це один з основних органів, який ухвалює важливі рішення щодо санкцій, воєнних операцій та підтримки миру. До Ради безпеки входять 15 країн, серед яких постійні члени — США, Франція, Велика Британія, Росія і Китай. Щороку обирають п'ять нових членів на дворічний термін.

2 травня 2025 року агенція Reuters писала, що ООН розглядає масштабну реформу, яка об’єднає основні департаменти та перемістить ресурси у всьому світі на тлі кризи фінансування.