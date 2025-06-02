Бербок обрали президенткою Генеральної асамблеї ООН

Вона стане президенткою 80-ї сесії – з вересня 2025-го до вересня 2026 року

Анналена Бербок (Фото: ООН)

Колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрано президенткою Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомила пресслужба ООН.

Бербок стане президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року).

За кандидатуру колишньої очільниці МЗС Німеччини проголосували 167 представників країн-членів.

Як пише Deutsche Welle, у своїй першій промові вона подякувала представникам країн за надану довіру і заявила, що має намір бути "чесною посередницею" у роботі Генасамблеї.

Президент Генасамблеї ООН головує на засіданнях, координує роботу органу, стежить за дотриманням процедур та представляє асамблею на міжнародній арені. Він не ухвалює політичних рішень, виконуючи здебільшого представницькі та організаційні функції.

Журнал Spiegel пише, що Бербок була єдиною кандидаткою на посаду. Попри це, голосування відбулося у таємному режимі – за наполяганням одного з членів ООН. За інформацією з дипломатичних кіл, ініціатором таємного голосування стала Росія.

Протягом останніх тижнів Росія не приховувала, що вважає Бербок невідповідною кандидаткою, та звинувачувала її у "відвертій упередженості".