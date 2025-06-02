Бербок избрали президентом Генеральной ассамблеи ООН

Она станет президентом 80-й сессии – с сентября 2025-го по сентябрь 2026 года

Анналена Бербок (Фото: ООН)

Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана президентом Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Бербок станет президентом 80-й сессии (сентябрь 2025-го – сентябрь 2026 года).

За кандидатуру бывшего главы МИД Германии проголосовали 167 представителей стран-членов.

Как пишет Deutsche Welle, в своей первой речи она поблагодарила представителей стран за предоставленное доверие и заявила, что намерена быть "честной посредницей" в работе Генассамблеи.

Президент Генассамблеи ООН председательствует на заседаниях, координирует работу органа, следит за соблюдением процедур и представляет ассамблею на международной арене. Он не принимает политических решений, выполняя в основном представительские и организационные функции.

Журнал Spiegel пишет, что Бербок была единственным кандидатом на должность. Несмотря на это, голосование прошло в тайном режиме – по настоянию одного из членов ООН. По информации дипломатических кругов, инициатором тайного голосования стала Россия.

В последние недели Россия не скрывала, что считает Бербок несоответствующей кандидаткой, и обвиняла ее в "откровенной предвзятости".