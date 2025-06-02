Бербок избрали президентом Генеральной ассамблеи ООН
Бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок избрана президентом Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила пресс-служба ООН.
Бербок станет президентом 80-й сессии (сентябрь 2025-го – сентябрь 2026 года).
За кандидатуру бывшего главы МИД Германии проголосовали 167 представителей стран-членов.
Как пишет Deutsche Welle, в своей первой речи она поблагодарила представителей стран за предоставленное доверие и заявила, что намерена быть "честной посредницей" в работе Генассамблеи.
Президент Генассамблеи ООН председательствует на заседаниях, координирует работу органа, следит за соблюдением процедур и представляет ассамблею на международной арене. Он не принимает политических решений, выполняя в основном представительские и организационные функции.
Журнал Spiegel пишет, что Бербок была единственным кандидатом на должность. Несмотря на это, голосование прошло в тайном режиме – по настоянию одного из членов ООН. По информации дипломатических кругов, инициатором тайного голосования стала Россия.
В последние недели Россия не скрывала, что считает Бербок несоответствующей кандидаткой, и обвиняла ее в "откровенной предвзятости".
- Бербок была министром иностранных дел Германии с декабря 2021 года по май 2025-го.
- С начала полномасштабного вторжения в Россию она несколько раз посещала Украину.