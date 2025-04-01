Главы МИД Германии и Литвы прибыли в Украину
В Украину 1 апреля прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, о чем сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны. Также с визитом в украинской столице находится глава МИД Литвы Кястутис Будрис.
Литовский министр заявил, что своим визитом он хочет "выразить непоколебимую поддержку Литвы храброму украинскому народу".
"Мы и дальше будем стоять рядом с вами в вашей борьбе за свободу и суверенитет. Литва поддерживает сильную, устойчивую и процветающую Украину в ЕС", – написал он в X.
Бербок в свою очередь заявила, что Германия предоставит Украине еще 130 млн евро на гуманитарную помощь и стабилизационные меры.
"В связи с тупиком в отношениях между США и Россией, абсолютно необходимо, чтобы мы показали, что мы стоим на стороне Украины и поддерживаем ее сейчас больше, чем когда-либо раньше", – сказала глава немецкой дипломатии.
- 17 марта 2025 года Будрис перед началом заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе назвал пять основных гарантий безопасности для Украины, которые, по его мнению, должны предоставить европейские союзники. Среди них – военная поддержка и евроинтеграция Украины.
- 21 марта бюджетный комитет немецкого Бундестага поддержал выделение дополнительных 3 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году.