Германия одобрила 3 ​​млрд евро новой военной помощи Украине на 2025 год

Иллюстративное фото: сайт Бундестага

Бюджетный комитет немецкого Бундестага поддержал выделение дополнительных 3 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году. Об этом сообщило агентство AFP, передает газета Barron's.

В частности, на эти средства планируется закупить боеприпасы, беспилотники, бронетехнику и системы противовоздушной обороны.

Новые 3 млрд евро поступают в дополнение к 4 млрд военной помощи Украине, уже запланированной в бюджете Германии на 2025 год. Еще 8,3 млрд евро Берлин планирует выделить Киеву в 2026-2029 годах.

Представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что последний пакет помощи будет включать еще не изготовленные немецкие системы ПВО IRIS-T, которые будут поставлены в течение следующих двух лет.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на выделение новой помощи Украине и поблагодарил немецкий народ и политиков.

"Это означает, что уже сейчас будем заключать контракты с немецким оборонно-промышленным комплексом на будущее, что является весомым вкладом в формирование долгосрочных гарантий безопасности. Это также признание того, что после окончания войны украинская армия станет еще сильнее, и Германия готова внести свой вклад в этот процесс", – пояснил украинский лидер.

После начала полномасштабного вторжения РФ Германия стала вторым по объему поставщиком военной помощи Украине, оказав поддержку на сумму около 28 млрд евро и уступая только США.