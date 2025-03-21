Німеччина схвалила 3 млрд євро нової військової допомоги Україні на 2025 рік
Бюджетний комітет німецького Бундестагу підтримав виділення додаткових 3 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році. Про це повідомила агенція AFP, передає газета Barron's.
Зокрема, на ці кошти планують закупити боєприпаси, безпілотники, бронетехніку та системи протиповітряної оборони.
Нові 3 млрд євро надходять додатково до 4 млрд військової допомоги Україні, вже запланованих у бюджеті Німеччини на 2025 рік. Ще 8,3 млрд євро Берлін планує виділити Києву у 2026-2029 роках.
Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що останній пакет допомоги буде включати ще не виготовлені німецькі системи ППО IRIS-T, які будуть поставлені впродовж наступних двох років.
Президент Володимир Зеленський відреагував на виділення нової допомоги Україні та подякував німецькому народу та політикам.
"Це означає, що вже зараз укладатимемо контракти з німецьким оборонно-промисловим комплексом на майбутнє, що є вагомим внеском у формування довгострокових гарантій безпеки. Це також визнання того, що після закінчення війни українська армія ставатиме ще сильнішою, і Німеччина готова зробити свій внесок у цей процес", – пояснив український лідер.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина стала другим за обсягом постачальником військової допомоги Україні, надавши підтримку на суму близько 28 млрд євро й поступаючись лише США.
- 18 березня 2025 року Бундестаг проголосував за реформу "боргового гальма", що відкрило шлях до більших витрат Німеччини на інфраструктуру та оборону.
- Агенція Bloobmerg із посиланням на джерела повідомила, що майбутній канцлер Німеччини Мерц розпочав обговорення щодо створення нового фонду на суму 200 млрд євро для збільшення витрат на оборону і допомогу Україні.