Німеччина схвалила 3 ​​млрд євро нової військової допомоги Україні на 2025 рік

Ілюстративне фото: сайт Бундестагу

Бюджетний комітет німецького Бундестагу підтримав виділення додаткових 3 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році. Про це повідомила агенція AFP, передає газета Barron's.

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Зокрема, на ці кошти планують закупити боєприпаси, безпілотники, бронетехніку та системи протиповітряної оборони.

Нові 3 млрд євро надходять додатково до 4 млрд військової допомоги Україні, вже запланованих у бюджеті Німеччини на 2025 рік. Ще 8,3 млрд євро Берлін планує виділити Києву у 2026-2029 роках.

Речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що останній пакет допомоги буде включати ще не виготовлені німецькі системи ППО IRIS-T, які будуть поставлені впродовж наступних двох років.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на виділення нової допомоги Україні та подякував німецькому народу та політикам.

"Це означає, що вже зараз укладатимемо контракти з німецьким оборонно-промисловим комплексом на майбутнє, що є вагомим внеском у формування довгострокових гарантій безпеки. Це також визнання того, що після закінчення війни українська армія ставатиме ще сильнішою, і Німеччина готова зробити свій внесок у цей процес", – пояснив український лідер.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Німеччина стала другим за обсягом постачальником військової допомоги Україні, надавши підтримку на суму близько 28 млрд євро й поступаючись лише США.