Очільники МЗС Німеччини та Литви прибули до України
До України 1 квітня прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, про що повідомили у зовнішньополітичному відомстві країни. Також із візитом в українській столиці перебуває глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.
Литовський міністр заявив, що своїм візитом він хоче "висловити непохитну підтримку Литви хороброму українському народу".
"Ми й надалі стоятимемо поруч із вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет. Литва підтримує сильну, стійку та успішну Україну в ЄС", – написав він у X.
Бербок своєю чергою заявила, що Німеччина надасть Україні ще 130 млн євро на гуманітарну допомогу та стабілізаційні заходи.
"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США і Росією, абсолютно необхідно, щоб ми показали, що ми стоїмо на боці України й підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли раніше", – сказала глава німецької дипломатії.
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