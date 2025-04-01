Очільники МЗС Німеччини та Литви прибули до України

Кястутіс Будріс (Фото: Х)

До України 1 квітня прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, про що повідомили у зовнішньополітичному відомстві країни. Також із візитом в українській столиці перебуває глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.

Литовський міністр заявив, що своїм візитом він хоче "висловити непохитну підтримку Литви хороброму українському народу".

"Ми й надалі стоятимемо поруч із вами у вашій боротьбі за свободу та суверенітет. Литва підтримує сильну, стійку та успішну Україну в ЄС", – написав він у X.

Бербок своєю чергою заявила, що Німеччина надасть Україні ще 130 млн євро на гуманітарну допомогу та стабілізаційні заходи.

"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США і Росією, абсолютно необхідно, щоб ми показали, що ми стоїмо на боці України й підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли раніше", – сказала глава німецької дипломатії.