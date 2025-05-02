Reuters: ООН очікує масштабна реорганізація на тлі кризи фінансування

Пропонується об’єднати десятки агентств ООН у чотири основні департаменти

Працівник ООН (Ілюстративне фото: Alaa Badarneh/EPA)

Організація Об’єднаних Націй розглядає масштабну реформу, яка об’єднає основні департаменти та перемістить ресурси у всьому світі на тлі кризи фінансування. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішню записку, розіслану посадовцям організації.

Огляд високого рівня проводиться в той час, коли агенції ООН намагаються впоратися з наслідками скорочення іноземної допомоги США за президента Дональда Трампа.

Шестисторінковий документ містить пропозиції об’єднати десятки агентств ООН у чотири основні департаменти: миру та безпеки, гуманітарних питань, сталого розвитку та прав людини.

За одним із варіантів, наприклад, операційні аспекти Всесвітньої продовольчої програми, Управління ООН у справах дітей, Всесвітньої організації охорони здоров’я та Управління ООН у справах біженців будуть об’єднані в єдину гуманітарну організацію.

Меморандум містить низку пропозицій, якби всі вони були ухвалені, то означали б наймасштабнішу реформу ООН за десятиліття. Один посадовець, знайомий із запискою, назвав її відправною точкою.

Також документ пропонує включити Агентство ООН із боротьби зі СНІДом у Всесвітню організацію охорони здоров’я і зменшити потребу в шести перекладачах на засіданнях.

Інша пропозиція пропонує об’єднати Світову організацію торгівлі, яка не є структурою ООН, з агентствами розвитку ООН.

4 лютого 2025 року Трамп наказав припинити взаємодію США з Радою ООН із прав людини й продовжив призупинення фінансування UNRWA.

21 лютого законодавці-республіканці розпочали спробу вивести Сполучені Штати з ООН.

5 березня Трамп заявив про замороження всієї міжнародної допомоги й вихід США з ради ООН і ВООЗ.