Reuters: ООН ожидает масштабная реорганизация на фоне кризиса финансирования

Сотрудник ООН (Иллюстративное фото: Alaa Badarneh/EPA)

Организация Объединенных Наций рассматривает масштабную реформу, которая объединит основные департаменты и переместит ресурсы по всему миру на фоне кризиса финансирования. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, разосланную чиновникам организации.

Осмотр высокого уровня проводится в то время, когда агентства ООН пытаются справиться с последствиями сокращения иностранной помощи США при президенте Дональде Трампе.

Документ на шесть странниц содержит предложения объединить десятки агентств ООН в четыре основных департамента: мир и безопасность, гуманитарные вопросы, устойчивое развитие и права человека.

В одном из вариантов, например, операционные аспекты Всемирной продовольственной программы, Управления ООН по делам детей, Всемирной организации здравоохранения и Управления ООН по делам беженцев будут объединены в единую гуманитарную организацию.

Меморандум содержит ряд предложений, если все они будут приняты, то означали бы самую масштабную реформу ООН за десятилетие. Один чиновник, знакомый с запиской, назвал ее отправной точкой.

Также документ предлагает включить Агентство ООН по борьбе со СПИДом во Всемирную организацию здравоохранения и снизить потребность в шести переводчиках на заседаниях.

Еще одно предложение предлагает объединить Всемирную торговую организацию, которая не является структурой ООН, с агентствами развития ООН.

4 февраля 2025 года Трамп приказал прекратить взаимодействие США с Советом ООН по правам человека и продолжил приостановку финансирования UNRWA.

21 февраля законодатели-республиканцы предприняли попытку вывести Соединенные Штаты из ООН.

5 марта Трамп заявил о заморозке всей международной помощи и выходе США из совета ООН и ВОЗ.