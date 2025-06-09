В Латвии против депутата, говорившего в Сейме на русском, возбуждено уголовное дело
Алексей Росликов (Фото: Facebook депутата)

Служба безопасности Латвии возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова после того, как он выступал на русском языке на заседании парламента. Об этом сообщает LETA.

Депутата подозревают в "предоставлении помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвии", и "разжигании национальной розни", сообщили в Службе государственной безопасности Латвии.

Дело было открыто после его выступления и нескольких других заявлений.

На прошлой неделе Росликов взял слово в парламентских дебатах по поводу декларации "Об устранении последствий русификации" и выступил с трибуны Сейма на русском, что является нарушением регламента парламента.

Он заявил, что в Латвии значительная часть населения в быту разговаривает на русском, и упрекнул депутатов в том, что они готовы создать для русскоязычных "закрытые зоны или закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".

В конце выступления Росликов заявил, что "нас больше, и русский язык – наш язык!", после чего показал непристойный жест.

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