В Латвии против депутата, говорившего в Сейме на русском, возбуждено уголовное дело

Служба безопасности Латвии возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова после того, как он выступал на русском языке на заседании парламента. Об этом сообщает LETA.

Депутата подозревают в "предоставлении помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвии", и "разжигании национальной розни", сообщили в Службе государственной безопасности Латвии.

Дело было открыто после его выступления и нескольких других заявлений.

На прошлой неделе Росликов взял слово в парламентских дебатах по поводу декларации "Об устранении последствий русификации" и выступил с трибуны Сейма на русском, что является нарушением регламента парламента.

Он заявил, что в Латвии значительная часть населения в быту разговаривает на русском, и упрекнул депутатов в том, что они готовы создать для русскоязычных "закрытые зоны или закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское".

В конце выступления Росликов заявил, что "нас больше, и русский язык – наш язык!", после чего показал непристойный жест.

Saeima skata @VL_TBLNNK iesniegto deklarāciju par PSRS rusifikāciju un divvalodības novēršanu.



Izcils brīdis, lai kāds krievs publiski nosodītu okupāciju un cienītu valsts valodu.



Bet tā vietā ir Rosļikovs, kuru izraidīja no zāles par vatņika cienīgu uzvedību. pic.twitter.com/hk2XHZABYd — Artūrs Butāns (@ArtursButans) June 5, 2025

2 июня стало известно, что Латвия запрещает въезд некоторым гражданам России, владеющим недвижимостью вблизи стратегически важных объектов.