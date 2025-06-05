В Латвии депутат на заседании Сейма заговорил по-русски и показал непристойный жест

В конце выступления Алексей Росликов воскликнул на русском языке: "Нас больше, наш язык – русский!"

Алексей Росликов (Фото: Facebook депутата)

Латвийский депутат Алексей Росликов во время заседания парламента выступил в поддержку русского языка, заговорил на нем и показал коллегам жест "полруки". После этого законодателя выгнали, сообщает LSM.

Росликов, представляющий партию За стабильность, выступил на трибуне во время обсуждения Сеймом проекта "Декларации о преступной русификации Латвии советским оккупационным режимом".

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Он высказался против того, чтобы этот вопрос попал в повестку дня, а в конце выступления воскликнул на русском языке: "Нас больше, наш язык – русский!". После этого он сделал жест, похожий на "средний палец", демонстрирующий отказ или неуважение.

"Что ďalej? Выдумаете для нас русский говорящий, koncentrяки? Потом нас в них как-нибудь заверите?"



Будут povolenы только jména – Ян, Петр, Кристапс?



Alexey, Victor и Natalia prestaют existovat, потому что они будут zakázаны?"



Poslanec Alexej Roslikov был выдан из заседания lotyšského parlamentu. pic.twitter.com/Eho58ERVaX — RL1159 (@RLR1159) Июнь 5, 2025

Вице-спикер Сейма, Занда Калниня-Лукашевица, предложила исключить Росликова на один день с заседания из-за неэтичного поведения и использования русского языка в здании Сейма. За такое решение проголосовали 63 депутата из 100, и Росликов покинул зал.

Позже депутат заявил журналистам, что не жалеет о своих действиях. В то же время он пояснил, что не имел в виду, что русскоязычные составляют большинство в стране, а высказывался "о тех, кто не соглашается с позицией парламента".

Спикер Сейма Дайга Миериня отметила, что этическая комиссия может принять более суровое наказание для Росликова, включая запрет участвовать в шести заседаниях парламента.

Напомним, что неделю назад Сейм принял изменения в регламент, согласно которым в парламенте разрешено общаться только на латышском языке.