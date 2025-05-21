Два словацких депутата договорились решить свои споры на боксерском ринге. Это произошло после того, как один из них "устал" от ссоры в соцсетях и вызвал своего оппонента на поединок, пишет издание Bratislavak.

Отмечается, что депутат Европарламента Милан Мазурек из движения Республика согласился на боксерский поединок после приглашения словацкого депутата Давида Дея из партии Прогрессивная Словакия.

Дей и Мазурек давно переписываются в социальных сетях, и депутат Прогрессивной Словакии заявил, что "устал" от этого, предложив разрешить их споры на ринге.

В видео, опубликованном в социальных сетях, Дей назвал Мазурека "нацистом" и упоминал о его участии в нападении на арабскую семью в Братиславе. Отвечая на это, Мазурек назвал Дея "существом" и использовал обидные изречения о его виде.

Конфликт продолжился в соцсетях, где Мазурек насмехался над Деем, говоря, что тот "не знает, кем он является", и намекал на его гендерную идентичность. В ответ Дей предложил решить спор боксерским поединком, отметив, что не хочет продолжать ссоры в интернете.

Мазурек сначала отреагировал на вызов как на провокацию, отметив преимущество Дея в весе и росте, а также его опыт в профессиональном боксе. Однако позже депутат Европарламента согласился на бой, предложив провести его в Братиславе в июне.

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