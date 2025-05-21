Военный Харьковского ТЦК и СП избил гражданского, ему вручили подозрение

Видео, на котором мужчина в форме дважды бьет гражданского в живот во время проверки документов, разлетелось в сети 11 мая

ТЦК (Иллюстративное фото: Сухопутные войска)

Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему Харьковского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ранее в сети публиковали ролик, на котором этот работник бьет военнообязанного во время проверки документов.

В Telegram-каналах Харькова и области 11 мая появилось видео, на котором мужчина в форме дважды бьет гражданского в живот.

В Харьковском ТЦК и СП впоследствии подтвердили, что в ролике были их работники, отмечая, что инцидент произошел якобы из-за провокации со стороны военнообязанного во время проверки документов.

В среду, 21 мая, пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что пострадавшим оказался местный учитель истории – он обратился в полицию с заявлением, после чего правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

Его нападающему, работнику ТЦК и СП, вручили подозрение. В случае доказывания вины в суде, он может сесть до пяти лет.