Военный Харьковского ТЦК и СП избил гражданского, ему вручили подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему Харьковского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ранее в сети публиковали ролик, на котором этот работник бьет военнообязанного во время проверки документов.
В Telegram-каналах Харькова и области 11 мая появилось видео, на котором мужчина в форме дважды бьет гражданского в живот.
В Харьковском ТЦК и СП впоследствии подтвердили, что в ролике были их работники, отмечая, что инцидент произошел якобы из-за провокации со стороны военнообязанного во время проверки документов.
В среду, 21 мая, пресс-служба полиции Харьковской области сообщила, что пострадавшим оказался местный учитель истории – он обратился в полицию с заявлением, после чего правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
Его нападающему, работнику ТЦК и СП, вручили подозрение. В случае доказывания вины в суде, он может сесть до пяти лет.
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