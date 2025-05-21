Військовий Харківського ТЦК та СП побив цивільного, йому вручили підозру

Відео, на якому чоловік у формі двічі б'є цивільного у живіт під час перевірки документів, розлетілося у мережі 11 травня

ТЦК (Ілюстративне фото: Сухопутні війська)

Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю Харківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Раніше у мережі публікували ролик, на якому цей працівник установи б'є військовозобов'язаного під час перевірки документів.

У Telegram-каналах Харкова та області 11 травня з'явилося відео, на якому чоловік у формі двічі б'є цивільного у живіт.

У Харківському ТЦК та СП згодом підтвердили, що у ролику були їхні працівники, водночас наголошуючи, що інцидент стався нібито через провокацію з боку військовозобов’язаного під час перевірки документів.

У середу, 21 травня, пресслужба поліції Харківської області повідомила, що постраждалим виявився місцевий вчитель історії – він звернувся до поліції із заявою, після чого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Його нападнику, працівнику ТЦК та СП, вручили підозру. У разі доведення провини в суді він може сісти до п'яти років.