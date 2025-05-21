Два словацькі депутати домовилися розв'язати свої суперечки на боксерському ринзі

Двоє словацьких депутатів домовилися розв'язати свої суперечки на боксерському ринзі. Це сталося після того, як один з них "втомився" від сварки у соцмережах та викликав свого опонента на поєдинок, пише видання Bratislavak.

Зазначається, що депутат Європарламенту Мілан Мазурек з руху Республіка погодився на боксерський поєдинок після запрошення словацького депутата Давіда Дея з партії Прогресивна Словаччина.

Дей та Мазурек давно листуються в соціальних мережах, і депутат Прогресивної Словаччини заявив, що "втомився" від цього, запропонувавши вирішити їхні суперечки на рингу.

У відео, опублікованому в соціальних мережах, Дей назвав Мазурека "нацистом" і згадував про його участь у нападі на арабську сім'ю в Братиславі. Відповідаючи на це, Мазурек назвав Дея "істотою" і вжив образливі вислови про його вигляд.

Конфлікт продовжився в соцмережах, де Мазурек глузував із Дея, кажучи, що той "не знає, ким він є", і натякав на його гендерну ідентичність. У відповідь Дей запропонував вирішити суперечки боксерським поєдинком, зазначивши, що не хоче продовжувати сварки в інтернеті.

Мазурек спочатку відреагував на виклик як на провокацію, зауваживши перевагу Дея у вазі та зрості, а також його досвід у професійному боксі. Однак зрештою депутат Європарламенту погодився на бій, запропонувавши провести його в Братиславі в червні.

У турецькому парламенті 16 серпня 2024 року сталася бійка після того, як опозиційний депутат зазнав нападу, закликаючи дозволити своєму ув'язненому колезі взяти участь у засіданні та критикуючи владу країни.

19 грудня у будівлі парламенту у тимчасово окупованій Абхазії відбулася стрілянина, внаслідок якої загинув депутат Вахтанг Голандзія, опозиціонер Кан Кварчія поранений.

4 березня в Народній скупщині Сербії (парламенті) відбулися масові заворушення, організовані опозиційними представниками. Під час інциденту було використано димові шашки, а спікерку парламенту Ану Брнабич було облито водою. Внаслідок подій до лікарні потрапили три депутатки, одна з яких на восьмому місяці вагітності.